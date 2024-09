Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (5)

A novela 'Familia é Tudo' desta quinta-feira (5) vai ao ar às 19:45, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Ramón fica nervoso ao saber da denúncia, e Tom tenta ajudar o pai.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta quinta-feira

Ramón fica nervoso ao saber da denúncia, e Tom tenta ajudar o pai. Leda convida Edgar para ir ao restaurante da Galeria assistir ao show de Andrômeda. Priscila tenta seduzir Júpiter. Luca avisa a Electra da viagem de Murilo. Paulina revela a Wilson as ameaças de Brenda. Brenda diz a Tom que acredita na culpa de Ramón.

Sheila se insinua para Ernesto. Ubaiara/Youssef se declara para Leda. Guto troca olhares com Mila. Lupita vê Priscila com Júpiter. Frida/Catarina encontra Edgar no show de Andrômeda. Electra não consegue chegar a tempo no aeroporto. Tom procura Vênus.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.