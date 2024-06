Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (13)

A novela 'Familia é Tudo' desta quinta-feira (13) vai ao ar às 19:15, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Tom e Vênus tiram satisfações com Paulina.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta quinta-feira

Tom e Vênus tiram satisfações com Paulina. Brenda mente para Ramón. Tom e Vênus reatam o namoro. Marieta repreende Júpiter por obrigar Guto a fazer o procedimento estético. Kleberson aplica as substâncias em Guto. Hans comenta com Mila sobre seu novo plano contra os primos. Max ataca Plutão ao vê-lo namorar Nicole.

Jéssica comenta com as bailarinas que Electra esteve presa. Júpiter descobre o perfil de Leda no aplicativo de namoro. Leda se surpreende com Jules. Brenda alerta Paulina para não voltar para casa. Paulina sofre um acidente de carro.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:15, na Rede Globo.