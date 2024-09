Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (12)

A novela 'Familia é Tudo' desta quinta-feira (12) vai ao ar às 19:15, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Vênus se culpa pelo estado de Tom, e Léo tenta tranquilizá-la.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta quinta-feira

Vênus se culpa pelo estado de Tom, e Léo tenta tranquilizá-la. Otto rouba o dinheiro de Brenda no aeroporto. Marieta conta para Plutão e Júpiter sobre o assassinato de Pedro. Nanda decide ir até Ubaiara, que se assusta ao vê-la. Ramón chega ao hospital e se emociona ao saber sobre Tom.

Otto e Brenda são presos. Léo descobre que Ramón nunca soube de sua existência. Nanda vê Leda com Ubaiara. Hans confabula sobre Mila com Gina. Jéssica e Hans questionam Mila sobre as cartas anônimas. Maya decide contar para Vênus por que Tom terminou o noivado com ela.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:15, na Rede Globo.