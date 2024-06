Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (5)

A novela 'Familia é Tudo' desta quarta-feira (5) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Hans se defende das acusações da prima.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta quarta-feira

Hans se defende das acusações da prima. Vênus não aceita falar com Tom. Netuno/Léo se emociona ao falar com Vênus. A cirurgia de Lupita é um sucesso. Tom decide procurar Patty. Leda escolhe um novo pretendente pelo aplicativo de namoro. Paulina ouve Tom dizer que irá à procura de Patty.

Tom volta a treinar, e Cláudio reage com despeito. Jéssica descobre que Luca pediu Electra em casamento. Lupita acorda da cirurgia. Júpiter fica com raiva ao saber que Guto gosta de Lupita. Vênus se emociona ao ver, com os irmãos, o estado da galeria.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.