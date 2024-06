Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (14)

A novela 'Cheias de Charme' desta sexta-feira (14) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Todos ficam impressionados com o novo visual das Empreguetes.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta sexta-feira

Todos ficam impressionados com o novo visual das Empreguetes. Sandro se incomoda quando Penha afirma que não é casada. Valda conta para Cida sobre a decadência dos Sarmento. Tom orienta Chayene a aceitar um acordo com Socorro.

Rodinei é contra seu Messias não cobrar a dívida dos Sarmento. Sarmento conta para Sônia que o escritório será fechado e que ele pode perder seu registro. Humberto pede ajuda a Lygia para conseguir um emprego.

Os grafiteiros da Borralho Crew gostam do vídeo feito por Liara. Cida conversa com Elano. Sandro tenta seduzir Penha. Conrado flagra Isadora tentando pegar dinheiro em sua carteira e eles discutem. Rosário vai ao orfanato e se emociona com a homenagem que recebe.

Sandro pensa em inscrever Patrick em um concurso de dança. Fabian aparece no orfanato e surpreende Rosário.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.