Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

A novela 'Cheias de Charme' desta segunda-feira (22) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta segunda-feira

Rosário termina o show arrasada e lembra da promessa que ela, Penha e Cida fizeram. Sarmento dá um presente para Cida. Socorro volta a morar com Chayene. Gilson chega à casa de Lygia e Samuel fica eufórico. Máslova pega peças valiosas da casa de Otto. Rosário decide deixar as Empreguetes.

Rosário, Penha e Cida não conseguem se entender. Socorro conta para Chayene que as Empreguetes se separaram. A notícia do rompimento do grupo se espalha rapidamente. Gentil marca uma entrevista com as Empreguetes para falar da separação. Elano, Stela e Kleiton promovem uma campanha para impedir que o grupo se separe.

Conrado tenta disfarçar a decepção ao saber que Cida não será mais uma celebridade. Gilson tenta ajudar Samuel em relação ao vestibular. Dinha pergunta se Inácio vai reatar com Rosário com o fim das Empreguetes. Cida e Conrado esbarram com Stela e Elano. Gilson pede para conversar com Lygia sobre Samuel.

Penha e Cida chegam à casa de Rosário e são hostis umas com as outras. Kleiton e Elano divulgam a campanha durante a entrevista com Gentil.

Que horas começa?

