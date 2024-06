Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (10)

A novela 'Cheias de Charme' desta segunda-feira (10) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Otto exige que soltem Elano e vai com ele até o escritório.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta segunda-feira

Otto exige que soltem Elano e vai com ele até o escritório. Elano conta tudo que sabe para o empresário e Otto diz que vai destruir a reputação de Sarmento. Morvan chega à casa de Chayene para falar com Socorro. Arruda marca um jantar com Simone e Fabian não gosta. Niltinho avisa a Rodinei que a Borralho Crew está chateada com ele.

Cida fica dividida entre Elano e Conrado. Otto desabafa com Penha. Sônia desaprova as atitudes de Sarmento. Simone se encontra com Arruda. Chayene chama Fabian e Laércio fotografa o galã no quarto da cantora. Otto avisa a Máslova que Conrado será investigado pela Polícia Federal. Elano e Cida se beijam.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.