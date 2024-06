Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (6)

A novela 'Cheias de Charme' desta quinta-feira (6) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Penha sofre com medo de perder Lygia.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quinta-feira

Penha sofre com medo de perder Lygia. Rodinei conforta Liara. Socorro avisa a Chayene que sua música está tocando no programa de Gentil. Fabian e Simone se surpreendem com as fofocas sobre um suposto romance entre ele e Rosário. Inácio ouve Dinha falar dos boatos sobre Rosário e fica abalado. Elano conta para Sarmento sobre o estado de Lygia.

Máslova escuta Otto dizer que ligará para Penha. Rodinei aconselha Samuel. Manuela fica animada quando Cida chega para ficar com ela no lugar de Penha. Chayene manda Arruda exigir que Fabian cante com ela novamente. Lygia pede para Penha cuidar de sua família caso aconteça alguma coisa com ela.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.