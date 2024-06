Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (5)

A novela 'Cheias de Charme' desta quarta-feira (5) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Chayene e Socorro conseguem convencer as Empreguetes de que estão brigadas.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quarta-feira

Chayene e Socorro conseguem convencer as Empreguetes de que estão brigadas. Sandro se mostra para Eloy e Penha fica constrangida. As Empreguetes ganham o público de Chayene e deixam a cantora irritada. Inácio treina Dinha. Sandro sonha com o dinheiro que Penha ganhará. O público não deixa as Empreguetes saírem do palco e Chayene se revolta.

Conrado humilha Elano e o manda revisar um processo para sair com os amigos. Chayene chama as Empreguetes novamente ao palco, e elas acabam fazendo figuração no show. Lygia piora e deixa Alejandro e Liara preocupados. Penha fica angustiada ao saber do estado da amiga e avisa a Elano.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.