Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (14)

A novela 'Cheias de Charme' desta quarta-feira (14) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Inácio sugere que Fabian fique no lugar dele para enganar Dinha.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quarta-feira

Inácio sugere que Fabian fique no lugar dele para enganar Dinha. Penha diz a Otto que não pode ficar com ele. Sarmento tenta convencer Sônia a desistir da separação. Romana fala para Dinha que Inácio sofreu um acidente. Rejane revela para Laércio que Chayene acabou com sua voz para ficar no seu lugar na banda. Conrado discute com Cida por defender Elano. Rosário se desespera ao saber do suposto acidente sofrido por Inácio.

Todos recebem um convite para a inauguração da nova Galerie. Sônia quase flagra Isadora e Niltinho se beijando na cozinha. Chayene recupera sua voz. Penha se encontra com Gilson no Borralho. Sandro se enfurece ao ver Gilson e Penha se beijando. Rosário invade a UTI onde Fabian/Inácio está. Gilson se defende de Sandro. Otto se surpreende ao ver Conrado trabalhando na sapataria.

Laércio é hostil com Chayene. Rosário chora ao lado de Fabian/Inácio e se declara para ele. Penha diz a Sandro que quer ficar com Gilson. Fabian se entristece por constatar a paixão de Rosário por Inácio. Máslova sugere que Conrado peça a Cida para falar com Otto sobre ele. Sandro inicia uma corrida de táxi com um homem que acredita ser um bandido. Inácio procura Rosário.

O passageiro sente-se mal no táxi e Sandro o leva para o hospital. Cida vê Elano beijando Stela. Inácio se emociona com o sofrimento de Rosário durante o show. Sandro encontra uma mala cheia de dinheiro deixada pelo passageiro no táxi. Inácio decide falar com Rosário.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.