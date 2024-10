Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela deste sábado (12)

A novela 'Cabocla' deste sábado (12) vai ao ar às 14:20, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Boanerges exige ver as cartas, mas Emerenciana não deixa.

Resumo completo de 'Cabocla' deste sábado

Boanerges exige ver as cartas, mas Emerenciana não deixa. Emerenciana pede que Pequetita queime as cartas sem que Boanerges veja. Boanerges avisa a Emerenciana que não vai falar com ela até que ela lhe entregue as cartas. Belinha garante a Emerenciana que sua história com Neco já terminou.

Julieta comenta com Mariquinha que Tobias é capaz de matar Justino se ele lhe tirar as terras. Zuca diz a Bina que não vai conseguir se casar com Tobias. Bina aconselha Zuca a tentar fazer com que Tobias desista dela. Belinha garante a Boanerges que as cartas de Neco não diziam nada demais.

Neco avisa a Mariquinha que Justino não vai se conformar se perder as terras de Felício na justiça. Felício aconselha Tina a tentar conquistar Tomé. Generosa descobre que Tina pegou o vestido de Rosa. Chico afirma para Zuca que Tobias não ia agüentar saber que ela gosta de Luís.

Tomé fica admirado ao ver Tina arrumada com o vestido da irmã.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:20, na Rede Globo.