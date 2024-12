Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (31)

A novela 'Cabocla' desta terça-feira (31) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Luís fala para Boanerges que Felício não lhe disse quem foi o culpado, mas lhe autorizou a pedir que o delegado abra um inquérito.

Resumo completo de 'Cabocla' desta terça-feira

Luís fala para Boanerges que Felício não lhe disse quem foi o culpado, mas lhe autorizou a pedir que o delegado abra um inquérito. Neco diz a Justino que vai fazer uma campanha limpa contra Boanerges. Tina acha que Felício falou para Luís quem é o culpado. Zuca se recusa a casar com Luís com o vestido que ia usar para casar com Tobias. Tina e Tomé combinam os detalhes de seu casamento. Generosa torce para que Rosa não volte nunca mais, para espanto de Felício. Pequetita mostra a Joaquim que recebeu uma carta de Luís pedindo desculpas a ele. Joaquim se emociona e manda uma carta também pedindo desculpas. Luís fica radiante. Tina e Tomé começam a construir um puxado para viverem juntos depois que casarem. Pepa ajuda Mariquinha a se arrumar. Emerenciana diz a Belinha que é melhor que ela esqueça Neco. Macário e Xexéu contam para Justino que foram intimados a depor na delegacia no caso da tocaia e da surra de Felício e acham que por trás disso há uma jogada política de Boanerges.

Justino e Xexéu dizem a Felício que gostariam de lhe propor um acordo. Felício dá as costas para ambos. Justino diz a Felício que quer apenas que a justiça seja feita. Felício acusa Xexéu de ter mandado surrá-lo, deixando Justino pasmo. Xexéu tenta ir embora, mas Tomé o impede. Luís confessa para Boanerges que Felício lhe disse quem é o culpado e que ele contou para o delegado, mas avisa que não pode revelar mais nada por enquanto. Justino e Tomé levam Xexéu para a delegacia. Felício explica para Generosa que não tinha acusado Xexéu antes porque não queria que Tobias o matasse. Tomé conta para Tobias que Felício acusou Xexéu. Tobias acha que Justino estava envolvido e diz a Neco que ele não pode mais contar com ele para nada. O delegado manda prender Xexéu, que garante que foi Boanerges quem mandou Felício acusá-lo. Neco avisa Justino que Tobias está com raiva de todos eles.

Tobias fica com raiva ao saber que Luís já sabia quem era o culpado. Boanerges descobre que Xexéu foi preso e acha que ele deve ter feito tudo a mando de Justino. Luís explica a Boanerges que alguém pode ter tentado incriminar Xexéu. Justino diz a Mariquinha que acha que Boanerges tentou incriminar Xexéu. Generosa teme que Tobias vá fazer alguma besteira. Generosa pede que Tobias pare de sentir raiva e comece a tocar sua vida. Ritinha fica furiosa com Zaqueu, Chico e Nastácio, que a ignoram. O delegado solta Xexéu por falta de provas, mas manda que ele tome cuidado com Tobias. Emerenciana fala para Boanerges que essa acusação contra Xexéu pode acabar se virando contra ele. Zuca aconselha Belinha a largar tudo e fugir com Neco. Mariquinha confessa para Neco que colocou roupas novas na esperança de que Tobias fosse se interessar por ela.

Generosa entrega para Tina um vestido que havia feito para Rosa e diz que não quer mais pensar nela. Tobias e Tomé pedem demissão a Justino. Neco manda Justino dar dinheiro a mais para Tobias e o manda se afastar de Mariquinha, deixando-o furioso. Pepa garante a Mariquinha que Tobias gosta dela, ou não teria se incomodado com o que Neco disse. Tobias jura se vingar de Justino e ameaça usar Mariquinha para isso. Tomé diz a Tobias que não vai perdoá-lo se ele magoar Mariquinha. Macário garante a Xexéu que foi Boanerges quem quis incriminá-lo. O delegado pergunta a Felício se os capangas que lhe bateram eram das redondezas.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.