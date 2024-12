Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (24)

A novela 'Cabocla' desta terça-feira (24) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Chico Bento conta para Boanerges que o delegado está pretendendo intimar Luís a depor.

Resumo completo de 'Cabocla' desta terça-feira

Chico Bento conta para Boanerges que o delegado está pretendendo intimar Luís a depor. Macário fica furioso ao saber que Boanerges decidiu permitir o namoro de Belinha e Neco. Tobias ameaça Luís. Tina confessa para Mariquinha que tem medo de que Tomé nunca esqueça completamente de Rosa. Justino se gaba para Zaqueu de que Boanerges foi até sua casa pedir seu apoio. Boanerges teme que seus aliados achem que ele foi visitar Justino por covardia. Maria diz a Ritinha que ela é uma irresponsável por fazer Chico largar seu emprego. Chico pede um emprego a Boanerges.

Macário diz a Xexéu que Boanerges decidiu se aliar a Justino. Luís pensa em levar Zuca para a Suíça, mas Pequetita fala que não e uma boa ideia. Boanerges diz a Chico que não pode lhe dar emprego, pois sabe que ele fará falta a Zé. Ele vai embora da fazenda, arrasado. Xexéu e Macário se aliam. Boanerges avisa Belinha que só vai aceitar seu namoro com Neco se ele vier pedir a mão dela junto com Justino. Zuca chora por Luís. Bina recrimina Zé por ter deixado que Chico fosse embora. Chico pede que Tobias o deixe trabalhar com ele em troca de casa e comida.

Tobias diz a Chico que vai acabar com Luís se ele voltar para a região. Chico fala para Tobias que Zuca nunca vai amar ninguém como ama Luís. Boanerges diz a Emerenciana que teme que o povo fale que ele foi até a casa de Justino para tentar salvar a pele de Luís. Neco avisa que vai visitar Belinha, deixando Justino contrariado. Justino garante a Pepa que nunca vai pôr os pés na casa de Boanerges. Neco pede para conversar com Boanerges sobre Belinha. Boanerges diz que Neco precisa levar Justino até lá se quiser conversar sobre isso. Neco garante a Belinha que vai dar um jeito de Justino ir até a casa de Boanerges.

Joaquim pede que Edmundo vá com Luís para a Suíça, mas ele fala que não pode abandonar seus outros pacientes. Edmundo sugere que Joaquim deixe que Zuca viaje com Luís. Zuca se preocupa com a saúde de Luís. Justino leva Xexéu e Macário até sua casa, para espanto de Neco. Zaqueu sugere a Nastácio que eles se juntem com Chico para dar uma lição em Ritinha. Macário fala para Neco e Justino que foi Boanerges quem ordenou a tocaia.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.