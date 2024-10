Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (7)

A novela 'Cabocla' desta segunda-feira (7) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Justino pede que Neco fale bem de Gustavo para Macário, mas Neco se recusa.

Resumo completo de 'Cabocla' desta segunda-feira

Justino pede que Neco fale bem de Gustavo para Macário, mas Neco se recusa. Nastácio comenta com Ritinha que Zuca encontrou uma desculpa esfarrapada para adiar seu casamento com Tobias. Ritinha fica indignada. Mariquinha se espanta ao saber que Tomé ainda espera que Rosa volte. Tobias pede que Luís apresse a questão das terras para que ele possa se casar logo com Zuca. Mariquinha comenta com Tomé que não gostaria que Tobias lhe odiasse. Luís pede que Boanerges o leve até a cidade para ele ver como anda o processo.

Boanerges acusa Emerenciana de pensar mal de Luís. Generosa dá uma bofetada em Tina quando ela fala mal de Rosa. Tina, furiosa, garante que vai embora de casa. Bina pergunta a Zuca se ela gosta de outra pessoa, deixando-a perturbada. Macário vai à fazenda de Justino para conversar com Neco. Boanerges descobre que Macário não quer mais testemunhar a favor de Felício. Neco se esconde para não ter que conversar com Macário. Neco vê Nastácio e pergunta de Belinha.

Macário vai embora chateado por não ter encontrado Neco. Bina diz a Zé que Zuca deve estar gostando de outro rapaz, mas ele não acredita. Nastácio revela a Ritinha que Neco perguntou por Belinha. Bina pergunta a Boanerges se aconteceu algo com Zuca na fazenda que possa ter feito com que ela perdesse o interesse por Tobias. Boanerges garante que não. Luís afirma para Emerenciana que quer voltar para o Rio assim que o processo de Felício tiver terminado. Joaquim não tem coragem de contar a verdade a Pequetita e afirma que Luís concordou com o casamento.

Pequetita fica radiante e dá um beijo em Joaquim, deixando-o perturbado. Boanerges dá dinheiro aos seus empregados. Neco fica feliz ao saber da atitude de Boanerges. Macário afirma para Xexéu que está pensando em depor a favor de Felício. Xexéu oferece um suborno a Macário, deixando-o furioso.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.