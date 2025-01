Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (1)

A novela 'Cabocla' desta quarta-feira (1) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Felício explica ao delegado que os homens estavam com o rosto coberto.

Resumo completo de 'Cabocla' desta quarta-feira

Felício explica ao delegado que os homens estavam com o rosto coberto. Zuca manda um recado para Neco para ele vir encontrar Belinha. Bina se preocupa com a doença de Luís, mas Zé a tranquiliza. Chico começa a sentir uma dor muito forte. Bina percebe que ele está realmente doente. Tobias tenta dar um beijo em Mariquinha, que fica com raiva dele e lhe dá um tapa, deixando-o pasmo.

O delegado pede para conversar com Boanerges e pergunta se é verdade que Macário ameaçou Justino em sua presença. Neco vai visitar Belinha, mas ela diz que não pode ser vista com ele. Neco fica chateado. Zuca diz a Belinha que ela vai acabar perdendo Neco. Boanerges se recusa a responder de forma direta às perguntas do delegado.

Justino aconselha Neco a esquecer Belinha. Pepa gosta de saber que Mariquinha deu um tapa em Tobias. Tobias garante a Generosa que vai se vingar de Justino de um jeito que vai doer bastante. Luís diz a Boanerges que o delegado está desconfiado de que o mandante da tocaia tenha sido Macário.

Boanerges teme que o povo vá pensar que Macário ordenou a tocaia a mando dele. Macário pede para conversar com Boanerges.

