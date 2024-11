Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (5)

A novela 'Alma Gêmea' desta terça-feira (5) vai ao ar às 16:50, após 'Vovó... Zona 3 - Tal Pai, Tal Filho'. Nesse capítulo, Raul zomba de Roberval, que fica mais ciumento.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta terça-feira

Raul zomba de Roberval, que fica mais ciumento. Os cabelos de Vera começam a cair, deixando-a muito triste. Rafael ensina Felipe a podar as roseiras. Alexandra encontra a maleta das joias com a ajuda das crianças, mas logo depois dá de cara com Ivan. Ivan exige que Alexandra lhe entregue as joias, mas ela se recusa. Ciro ouve Alexandra gritando por socorro e enfrenta Ivan. Um policial intervém e Ivan foge. Vários amigos de Rafael e Serena se oferecem para ajudá-los a salvar o roseiral. Guto fala para Cristina que as joias foram encontradas e que este é o começo do seu fim. Ivan diz a Débora e Cristina que precisam fugir da cidade. Débora garante que tem um plano. Julian afirma para Vera que seus cabelos estão caindo por nervosismo e não por causa da doença. Ele sugere que busquem uma pessoa que faz operações espirituais para tentar curá-la. Vera não acredita que seu caso tenha solução. Alexandra mostra a Agnes e Adelaide que encontrou as joias, deixando-as muito emocionadas. Alexandra pede que Agnes devolva as joias à verdadeira dona, pois só assim o espírito de Guto descansará.

Raul dá um beijo em Dalila. Roberval vê. Débora conta para Ivan que vai dar um jeito em Rafael e explica que precisa da ajuda dele. Agnes entrega as joias a Serena. Serena coloca um diadema e, ao ver-se no espelho, vê o reflexo de Luna. Serena concorda em ficar com as joias, mas explica para Rafael que não vai usá-las nunca, pois elas são carregadas de tristeza. Débora convence Ivan a ajudá-la a dar um jeito em Rafael. Roberval acha que Dalila o traiu e a expulsa de casa. Dalila tenta se explicar, em vão. Cristina garante a Débora que as joias ainda serão suas. Ciro mostra a Agnes que encontrou um caderno na maleta e diz que ali pode estar a prova do envolvimento de Cristina na morte de Luna. Serena confessa para Felipe que algo de ruim ligado às joias ainda vai acontecer. Crispim aconselha Mirna a perdoar Jorge para que ele possa se casar com Kátia. Dalila conta para Osvaldo que Roberval a expulsou de casa. Osvaldo chama Vitório e Hélio para tomarem satisfações com Roberval. Roberval conta que viu Dalila beijando Raul e Osvaldo fica furioso.

Dalila garante que vai provar sua inocência. Hélio diz a Dalila que já sabe como ela pode provar que não está envolvida com Raul. Serena diz para Rafael que as joias têm uma maldição. Rafael respeita a decisão de Serena de não usar as joias. Hélio garante a Roberval que Dalila vai lhe provar que não gosta mais de Raul, mas ele não acredita. Cristina e Ivan esperam Eduardo deixar Alexandra sozinha em casa e fazem um interrogatório para que ela conte onde estão as joias. Alexandra se recusa a dizer qualquer coisa a Cristina e Ivan, e eles desistem. Terezinha confessa a Raul que o ama. Raul morre de rir de Terezinha e a deixa magoada. Serena, Rafael e vários amigos molham as rosas com a água misturada com fumo de rolo. Ciro fala para Agnes que não poderão fazer nada com as informações que estão no caderno de Guto, pois o assassinato de Luna é um crime prescrito. Alexandra conta a Eduardo que foi atacada. Terezinha ameaça contar tudo o que sabe sobre Raul. Raul muda de atitude, diz a Terezinha que entendeu tudo errado e que eles ficarão juntos quando ele se separar de Olívia.

Adelaide conta para Cristina que as joias estão com Serena. Gumercindo, a mando de Vitório, joga purgante dentro de um cassoulet que Baltazar está preparando. Os clientes do restaurante ficam com dor de barriga. Cristina diz a Serena que veio buscar as joias. Serena fala para Cristina que jamais lhe entregará as joias, pois elas causaram a morte de Luna. Cristina avança sobre Serena. Serena luta com Cristina e a expulsa de sua casa. Ivan tenta interferir, mas Rafael chega e ameaça chamar a polícia. Agnes diz a Ciro que deve esquecê-la e procurar uma mulher mais jovem. Ciro responde que não quer outra mulher. Débora garante a Cristina que terá tudo que quiser depois que assinar o acordo de separação. Cristina não compreende, pois sabe que abrirá mão de todo o dinheiro com o acordo.

