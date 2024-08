Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (13)

A novela 'Alma Gêmea' desta terça-feira (13) vai ao ar às 17:05, após 'Coragem para Vencer'. Nesse capítulo, Agnes pede que Rafael volte para Serena.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta terça-feira

Agnes pede que Rafael volte para Serena. Rafael explica que não poderá abandonar Cristina se ela estiver mesmo grávida. Julian faz com que a voz se afaste de Alexandra durante alguns momentos e diz para Eduardo que ela tem salvação. Eduardo permite que continue o tratamento. Ofélia manda Mirella ter cuidado com Felipe. Débora leva Dalila para fazer o exame e diz para a enfermeira que é Cristina. Rafael leva Cristina para fazer o exame. Cristina garante a Rafael que deixará de desconfiar dela depois do resultado do exame. Mirella fica chocada com o conselho de Ofélia. Julian explica a Eduardo que precisará de tempo para afastar a voz que Alexandra ouve. Vera pede a Eduardo para confiar em Julian. Ermelino avisa Olívia que o juiz a achará uma irresponsável se não aceitar Raul de volta. Vitório expulsa Ermelino da casa de Olívia. Dalila questiona sua ajuda a Débora. Abílio fala para Olívia que ela precisa tomar cuidado para não causar má impressão ao juiz ou poderá perder o restaurante e, até mesmo, a guarda dos filhos. Felipe compra rosas para Mirella. Kátia pede uma rosa a Felipe. Serena pergunta se Felipe não tem vergonha. Roberval pergunta onde Dalila conseguiu dinheiro. Guto exige que Cristina lhe dê dinheiro para fugir da cadeia e ameaça contar tudo o que sabe.

Cristina se recusa a dar dinheiro a Guto. Guto percebe que Cristina está querendo se livrar dele e jura se vingar. Serena aconselha Felipe a não estragar seu namoro com Mirella. Kátia pede a Raul um emprego na loja de flores, mas ele nega. Dalila fala para Roberval que Débora lhe deu o dinheiro de presente. Ciro comenta com Agnes que acha estranho que as jóias que foram roubadas de Luna jamais terem sido vendidas. Guto pede que Xavier ajude-o a fugir da cadeia, com a promessa de que roubarão as jóias de Luna e viverão longe dali. Agnes pede a Julian para ajudar Serena a se lembrar do momento de sua morte, pois assim descobrirão quem é o assassino de Luna. Alexandra conta para Vera que ouviu a voz de sua mãe aconselhando-a a colaborar com Julian. Felipe convida Kátia para tomar um sorvete. Rafael dá um anel de noivado para Cristina e diz que acredita que esteja grávida, já que foi fazer o exame. Julian fala para Serena que quer fazê-la lembrar o momento de sua morte. Serena vê a imagem de Luna num espelho. Luna diz a Serena que quer lhe dar um aviso. Luna manda Serena tomar cuidado com o assassino. Rafael promete a Cristina aprender a amá-la. Hélio fala para Sabina que gostaria de lembrar que ligação tem com Serena para ver se deixa de amá-la.

Serena vê os olhos do assassino de Luna; depois vê Guto na vida atual. Julian desconfia de que Guto seja o assassino de Luna, mas não diz nada a Serena. Cristina se aproxima de Rafael, mas ele diz que precisa de mais tempo. Rafael vê a imagem de Luna e, em seguida, a imagem de Serena no espelho do ateliê. Sabina insinua que Generosa tem um segredo, deixando-a perturbada. Julian percebe que Sabina está interessada em Hélio. Um oficial de justiça procura Olívia. Débora afirma para Cristina que Rafael jamais esquecerá Serena enquanto estiver por perto. Felipe aconselha Cristina a desistir do amor de Rafael. Rafael vê Serena brincando no rio e se aproxima. Serena tenta afastar Rafael. Eduardo e Julian separam Alexandra e Vera. Julian encara Alexandra e pergunta à voz quem é ela. Olívia explica para Vitório que não quer ver o oficial de justiça, pois não quer ser intimada a ir à audiência de reconciliação. Serena fala para Rafael que não podem mais ficar juntos, pois precisa cuidar de Cristina e do filho que ela está esperando. Vitório sugere que Olívia finja que está com catapora e caxumba para espantar o oficial de justiça. O oficial não tem coragem de entregar a intimação a Olívia. A voz diz a Julian que sabe que ele tem medo de amar.

Julian fica perturbado, mas expulsa a voz. Raul acha que Olívia mentiu para o oficial de justiça e manda Terezinha descobrir se ela está mesmo doente. Mirella pergunta a Felipe se está envolvido com Kátia. Crispim vê Kátia chorando e pergunta o que houve. O delegado procura Roberval. Serena tem uma visão de Guto ameaçando Luna e se lembra que foi ele quem a matou. Serena se dá conta de que tinha medo de Guto pelo o que ele fez a Luna. Hélio fala para Sabina que a companhia dela lhe dá paz. Sabina afirma para Hélio que ele deve ter vivido muitas vidas, pois é sábio. Julian garante a Alexandra que vai vencer o espírito que a domina. Alexandra fica muito agradecida. Mirella exige que Felipe não se aproxime mais de Kátia e ele concorda. Roberval confirma para o delegado que foi abandonado na porta de uma igreja quando criança. Terezinha vai visitar Olívia para descobrir se está mesmo com catapora. Cristina aconselha Felipe a se divertir com Kátia sem que Mirella saiba. Hélio conta para Julian, Agnes e Adelaide que Serena lembrou quem é o assassino de Luna.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.