Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (21)

Rafael fica emocionado ao ver Serena dançando.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta sexta-feira

Rafael fica emocionado ao ver Serena dançando. Serena conta para Rafael que se lembrou de um vestido branco, de pessoas aplaudindo e dele. Ela sente uma dor de cabeça ao falar de suas memórias. Rafael pede que Serena deixe que as memórias venham e chama-a de Luna. Vera conta para Agnes que Serena dança como Luna. Agnes acusa Vera de ser louca como Rafael. Ciro fala para Agnes que ela jamais amou Luna como deveria e por isso não aceita a ideia dela ter retornado no corpo de uma menina simples. Agnes fica muito abalada. Serena explica para Rafael que jamais será Luna. Rafael chora. Serena decide ir visitar o túmulo de Luna e levar uma rosa branca para ela. Cristina fica surpresa ao saber que Rafael viu Serena dançando e comenta, sem querer, que Vera havia prometido que não iria ensinar nada à mestiça. Rafael fica furioso com Cristina e avisa que vai expulsá-la de casa se ela tentar manipulá-lo. Mirna procura por Doralice pela cidade inteira. Roberval decide comprar Doralice de Guto. Eliete joga Divina contra Osvaldo e vice-versa. Roberval leva Doralice para Divina, que decide assá-la. Jorge chega ao restaurante. Serena sente uma tristeza profunda ao entrar no cemitério, mas decide procurar o túmulo de Luna assim mesmo. Elias lê para Terê a história da galinha dos ovos de ouro. Terê fica impressionado e acha que está sendo ambicioso como o dono da galinha.

Raul marca um encontro com Dalila na loja de rosas. Roberval encontra Raul e Dalila juntos e se recusa a deixá-los sozinhos. Serena ouve a música de Luna quando chega no túmulo dela e sente que é ela mesma quem está ali. Rafael vê Serena chorando. Rafael corre para amparar Serena, que desmaia. Eduardo examina Serena e fala para Rafael que ela passou mal devido a uma emoção muito forte. Rafael conta para Eduardo que Serena se lembrou do momento da morte de Luna. Eduardo sugere a Rafael que Serena pode estar mentindo, mas ele se recusa a acreditar nisso. Rafael pede a Serena que não conte a ninguém o que sentiu no túmulo de Luna, temendo que ela volte a passar mal. Roberval obriga Dalila a ir embora com ele, deixando-a furiosa. Terê conta para Mirna que deixou Doralice em seu esconderijo. Guto diz a Mirna que achou Doralice e vendeu-a para Roberval. Mirna conclui que Doralice deve virar jantar na pensão e corre para salvá-la. Rafael compra Doralice de Divina e a dá de presente para Mirna, que fica radiante. Serena diz a Rafael que não entende por que falar de Luna mexe tanto com ela. Raul convida Kátia para sair e ela aceita. Nair diz a Eduardo que Alexandra precisa voltar a viver em sociedade. Ofélia fala mal de Olívia, que fica ofendida e decide que não vai mais jantar na pensão. Vitório se oferece para preparar um jantar para Olívia, que fica encantada.

Cristina joga charme para Guto e deixa a entender que ficará com ele, caso ele consiga separar Rafael e Serena. Guto, encantado com Cristina, decide tentar conquistar Serena mais uma vez. Vitório dá um beijo em Olívia. Alaor e Terezinha veem e ficam pasmos. Rodriguez chega na casa de Kátia sem avisar e se espanta ao ver que ela saiu. Rafael pergunta a Adelaide se ela acha que as lembranças de Serena podem ser um risco para sua vida. Débora ouve. Adelaide fala para Rafael que as emoções de Serena podem afetar seu corpo e fazê-la passar mal. Débora fica interessada. Osvaldo fica furioso ao descobrir que Ofélia vai dormir em seu quarto mais uma vez. Divina exige que Osvaldo não brigue com Ofélia, deixando-o indignado. Kátia fala para Rodriguez que estava visitando Elias. Rodriguez pergunta a Gumercindo com quem Kátia estava e ele conta que ela estava com Raul. Mirna convida um rapaz que trabalha na venda da cidade para ir comer pamonha em sua casa. Raul fala para Dalila que não pode correr o risco de um escândalo e por isso vai demiti-la da loja. Hélio enfrenta Guto e manda que ele deixe Terê em paz. Terê pede que Elias lhe ensine a ler. Débora conta para Cristina que Serena pode até morrer ao chegar perto de Guto. Dalila fala para Raul que, se ele demiti-la, vai contar que ele mexeu nos livros de contabilidade. Raul joga charme para Dalila e pergunta se ela não sente mais nada por ele.

Mirella ouve. Eliete se insinua para Osvaldo e pergunta se ele se separaria de Divina por ela. Terezinha conta para Divina que viu Vitório beijando Olívia. Vera leva Alexandra até a loja de Madalena para fazer alguns vestidos. Cristina manda que Guto encontre Serena no roseiral e tente lhe dar um beijo. Felipe pergunta a Rafael qual a ligação de Serena com Luna. Rafael explica para Felipe que Serena e Luna são a mesma pessoa. Cristina leva Serena para passear no roseiral. Guto observa as duas. Cristina se afasta de Serena. Guto, ao ver Serena sozinha, se aproxima e lhe oferece uma rosa. Serena morre de medo ao ver Guto. Felipe fica muito espantado com a revelação de Rafael. Guto pergunta se Serena viu uma mulher levar um tiro e morrer. Serena, confusa, afirma que sim, e tenta sair correndo. Guto impede que Serena vá embora e exige que ela lhe diga tudo o que sabe. Bernardo vê Guto segurando Serena e o enfrenta. Guto foge. Mirella acusa Raul de estar se insinuando para Dalila. Raul afirma que Mirella se enganou. Eliete garante a Osvaldo que pode lhe dar uma vida muito melhor do que a que Divina lhe oferece. Osvaldo pede um tempo para pensar. Serena conta para Rafael que Guto tentou lhe dar uma rosa. Rafael fica muito nervoso e não consegue acreditar que Serena não conheça Guto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.