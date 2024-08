Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (12)

A novela 'Alma Gêmea' desta segunda-feira (12) vai ao ar às 17:05, após 'Pai em Dose Dupla 2'. Nesse capítulo, Ermelino aconselha Raul a convencer o juiz de que quer se reconciliar com Olívia.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta segunda-feira

Ermelino aconselha Raul a convencer o juiz de que quer se reconciliar com Olívia. Mirna tenta impedir Vitório de cozinhar as galinhas que estão no restaurante, com pena das aves. Ofélia vê Kátia abraçando Felipe. Débora dá dinheiro a Dalila e pede que vá a São Paulo fazer o exame de gravidez em nome de Cristina. Dalila aceita a proposta de Débora. Felipe se desvencilha de Kátia, mas fica perturbado pela beleza dela. Olívia deixa Mirna levar uma das galinhas. Vera pede que Eduardo permita que Julian tente ajudar Alexandra mais uma vez. Rafael aconselha Felipe a não correr o risco de perder Mirella. Raul marca uma audiência de reconciliação com o juiz. Vitório expulsa Raul do restaurante. Agnes pede que Rafael volte para Serena. Rafael explica que não poderá abandonar Cristina se ela estiver mesmo grávida.

Julian faz com que a voz se afaste de Alexandra durante alguns momentos e diz para Eduardo que ela tem salvação. Eduardo permite que continue o tratamento. Ofélia manda Mirella ter cuidado com Felipe. Débora leva Dalila para fazer o exame e diz para a enfermeira que é Cristina. Rafael leva Cristina para fazer o exame. Cristina garante a Rafael que deixará de desconfiar dela depois do resultado do exame. Mirella fica chocada com o conselho de Ofélia. Julian explica a Eduardo que precisará de tempo para afastar a voz que Alexandra ouve. Vera pede a Eduardo para confiar em Julian. Ermelino avisa Olívia que o juiz a achará uma irresponsável se não aceitar Raul de volta. Vitório expulsa Ermelino da casa de Olívia. Dalila questiona sua ajuda a Débora. Abílio fala para Olívia que ela precisa tomar cuidado para não causar má impressão ao juiz ou poderá perder o restaurante e, até mesmo, a guarda dos filhos.

Felipe compra rosas para Mirella. Kátia pede uma rosa a Felipe. Serena pergunta se Felipe não tem vergonha. Roberval pergunta onde Dalila conseguiu dinheiro. Guto exige que Cristina lhe dê dinheiro para fugir da cadeia e ameaça contar tudo o que sabe. Cristina se recusa a dar dinheiro a Guto. Guto percebe que Cristina está querendo se livrar dele e jura se vingar. Serena aconselha Felipe a não estragar seu namoro com Mirella. Kátia pede a Raul um emprego na loja de flores, mas ele nega. Dalila fala para Roberval que Débora lhe deu o dinheiro de presente. Ciro comenta com Agnes que acha estranho que as jóias que foram roubadas de Luna jamais terem sido vendidas. Guto pede que Xavier ajude-o a fugir da cadeia, com a promessa de que roubarão as jóias de Luna e viverão longe dali.

Agnes pede a Julian para ajudar Serena a se lembrar do momento de sua morte, pois assim descobrirão quem é o assassino de Luna. Alexandra conta para Vera que ouviu a voz de sua mãe aconselhando-a a colaborar com Julian. Felipe convida Kátia para tomar um sorvete. Rafael dá um anel de noivado para Cristina e diz que acredita que esteja grávida, já que foi fazer o exame. Julian fala para Serena que quer fazê-la lembrar o momento de sua morte. Serena vê a imagem de Luna num espelho. Luna diz a Serena que quer lhe dar um aviso.

