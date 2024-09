Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (12)

A novela 'Alma Gêmea' desta quinta-feira (12) vai ao ar às 17:00, após 'O Chamado da Floresta'. Nesse capítulo, Rafael descobre que Débora ouviu sua conversa com Felipe.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quinta-feira

Rafael descobre que Débora ouviu sua conversa com Felipe. Rafael flagra Débora escutando atrás da porta. Débora explica que ouviu a conversa por estar preocupada com Cristina. Felipe acusa Débora sempre querer deixar Rafael culpado. Cristina é carinhosa com Felipe, deixando Rafael emocionado. Débora elogia o golpe de mestre de Cristina. Serena leva José Aristides para pensão e promete ajudá-lo. José Aristides causa impacto ao chegar na pensão. O índio conta que sua tribo foi destruída, fala da professora Cleyde, de Nijienigi e da sua aventura para chegar a Roseiral. Judith fala para Alexandra que Eduardo não a ama, apenas sente pena dela. Alexandra fica arrasada. O delegado investiga Vitório e manda que não saia da cidade, pois está sob suspeita.

Vitório fica indignado. Mirella acha que Olívia deveria dar um voto de confiança a Vitório. Raul fala para Olívia que pagará todas as dívidas do restaurante se ela o aceitar novamente como seu marido. Olívia se recusa a aceitar Raul de volta. Kátia dá uma bofetada em Jorge quando ele tenta beijá-la. Serena diz a José Aristides que vai tentar arrumar um emprego para ele no roseiral de Rafael. Ciro pede que a enfermeira da clínica para onde Débora levou Dalila descreva a mulher que fez o exame em nome de Cristina. Abílio se oferece para ajudar Vitório de graça. Dalila se sente culpada por ter ajudado Raul a tirar o emprego de Abílio. Cristina pergunta a Rafael se ele vai lhe dar outro filho. A enfermeira conta para Ciro que a mulher que foi fazer o exame era morena e já estava num estágio avançado da gravidez.

Serena vai conversar com Rafael na estufa e encontra Cristina. Cristina pergunta a Rafael se ele tem se encontrado com Serena. Cristina ameaça fazer um escândalo e insulta Serena. Serena, ofendida, vai embora. Rafael vai atrás dela e combina de encontrá-la mais tarde no roseiral. Em conversa com Hélio, Serena confessa sentir que Rafael está sofrendo muito. Rafael repreende Cristina por ter tratado Serena mal. Cristina implora que Rafael passe a noite com ela. Eduardo deduz que Dalila deve ter feito o exame no lugar de Cristina. Cristina pensa até em engravidar de outro para não sair prejudicada de sua relação com Rafael. Durante uma conversa com Julian, Alexandra começa a falar sob influência de um espírito maléfico.

Julian enfim consegue mandar o espírito mau para longe de Alexandra. Vitório se recusa a voltar a trabalhar no restaurante. Olívia decide que ela mesma cozinhará. Os funcionários ameaçam pedir demissão. Mirella tenta trazer Gumercindo de volta. Felipe vê os dois juntos e fica arrasado. Ciro explica para Eduardo que precisam fazer Dalila confessar para provar que Cristina mentiu. José Aristides quer ficar com Serena, mas ela avisa que agora sua vida é outra. Eduardo exige que Dalila confesse o que fez para Rafael.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.