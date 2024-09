Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (18)

A novela 'Alma Gêmea' desta quarta-feira (18) vai ao ar às 17:05, após 'Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2'. Nesse capítulo, Alexandra conta para Julian que o espírito quer que ela seja sua mulher.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quarta-feira

Alexandra conta para Julian que o espírito quer que ela seja sua mulher. Eduardo conta a Julian que Dalila fez o exame de gravidez no lugar de Cristina. Crispim decide cobrar Olívia, Kátia e Mirna o acompanham. Dalila dá as flores que recebeu de Mirella para Serena. Serena diz que está bem e que um dia fará os exames. Rafael ouve o que considera um absurdo…Débora exige que ele destrua o atelier de Luna. A víbora-mãe afirma que é pelo bem da saúde de sua filhinha, Cristina. Rafael se recusa a destruir o atelier. Débora exige que ele ao menos dê um filho a Cristina. Todos na pensão querem cuidar da pequena Clara. Julian decide pedir a ajuda de Agnes para convencer Dalila a contar a verdade sobre o exame. Cristina decide eliminar a memória de Luna da casa de Rafael. Raul descobre que Crispim está planejando cobrar de Olívia os mantimentos que vendeu ao restaurante e faz o caipira crer que ela não vai pagá-lo.

Sugere que Crispim vá cobrar a dívida quando o restaurante estiver bem cheio. Raul inventa uma desculpa para não ter de sair com Madalena. Depois de jurar fazer Rafael esquecer Luna, Cristina busca uma tesoura. Ela vai até o atelier e destrói os vestidos de Luna que estavam guardados. Eduardo promete proteger Alexandra e a beija. Julian explica para Hélio que o corpo de Serena pode ter trazido sequelas da outra vida. Débora dá uma bronca em Zulmira, que chora. Felipe vê Zulmira chorando e pergunta o que houve. Raul descobre que o juiz está no restaurante de Olívia e finge ser muito carinhoso com Mirella e Carlito na frente dele. Oliva vem ao salão disposta a saber se Raul vai querer comer de graça. Nessa hora, Crispim aparece exige que Olívia lhe pague o que deve diante de todos os clientes. Cristina mostra a Rafael os trapos em que transformou os vestidos de Luna.

Rafael perde a paciência com Cristina. Cristina se descontrola e Rafael tenta segurá-la. Eurico vai contar a Felipe que Débora maltrata Zulmira, mas é interrompido pelos gritos de Cristina e Rafael. Débora e Felipe separam Cristina e Rafael. Rafael chora por causa dos vestidos de Luna. Felipe aconselha Rafael a se libertar da lembrança de Luna, dizendo que foi ela quem o impediu de valorizar Serena. Olívia pede que Crispim volte em outra hora, mas ele acha que ela está tentando enganá-lo e se recusa. Raul aparece fingindo que quer ajudar. Disposta a se vingar de Rafael, Cristina se aproxima de Ivan e o beija. Ivan insiste em passar a noite com Cristina, mas ela acha perigoso. Cristina pede que ele a ajude na sua vingança contra Rafael. Rafael comenta com Felipe ter ouvido barulho vindo do quarto de Cristina. Ele diz que não deve largá-la até que se recupere pela perda do bebê.

Serena garante a Terê que não está doente, pois não vai morrer antes de cumprir sua missão. Hélio pede Sabina em namoro e ela aceita. Eduardo diz a Alexandra que ela precisa se tratar antes que possam voltar a viver como marido e mulher. Alexandra fica arrasada e sente o espírito mau dominando-a. Agnes garante a Julian que convencerá Dalila a contar a verdade a Rafael. Raul salda a dívida de Olívia com Crispim para impressionar o juiz. Olívia não entende nada. Rodriguez diz a Kátia que a quer de volta e ela promete pensar. Olívia tenta consertar as coisas com o juiz, mas parece piorar tudo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.