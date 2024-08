Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (14)

A novela 'Alma Gêmea' desta quarta-feira (14) vai ao ar às 17:05, após 'Minha Noiva De Mentira'. Nesse capítulo, Cristina se aproxima de Rafael, mas ele diz que precisa de mais tempo.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quarta-feira

Cristina se aproxima de Rafael, mas ele diz que precisa de mais tempo. Rafael vê a imagem de Luna e, em seguida, a imagem de Serena no espelho do ateliê. Sabina insinua que Generosa tem um segredo, deixando-a perturbada. Julian percebe que Sabina está interessada em Hélio. Um oficial de justiça procura Olívia. Débora afirma para Cristina que Rafael jamais esquecerá Serena enquanto estiver por perto.

Felipe aconselha Cristina a desistir do amor de Rafael. Rafael vê Serena brincando no rio e se aproxima. Serena tenta afastar Rafael. Eduardo e Julian separam Alexandra e Vera. Julian encara Alexandra e pergunta à voz quem é ela. Olívia explica para Vitório que não quer ver o oficial de justiça, pois não quer ser intimada a ir à audiência de reconciliação. Serena fala para Rafael que não podem mais ficar juntos, pois precisa cuidar de Cristina e do filho que ela está esperando.

Vitório sugere que Olívia finja que está com catapora e caxumba para espantar o oficial de justiça. O oficial não tem coragem de entregar a intimação a Olívia. A voz diz a Julian que sabe que ele tem medo de amar. Julian fica perturbado, mas expulsa a voz. Raul acha que Olívia mentiu para o oficial de justiça e manda Terezinha descobrir se ela está mesmo doente. Mirella pergunta a Felipe se está envolvido com Kátia.

Crispim vê Kátia chorando e pergunta o que houve. O delegado procura Roberval. Serena tem uma visão de Guto ameaçando Luna e se lembra que foi ele quem a matou.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.