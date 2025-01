Previsão do signo de Leão para hoje, 23 de janeiro

O céu está em constante movimento, e hoje será um dia de grandes transformações internas. Laços podem se desfazer, situações chegam ao fim, mas é também o momento em que tudo começa a fazer sentido. O belo trígono entre Lua e Vênus traz harmonia e conforto emocional, enquanto a interação de Urano, Marte e Mercúrio aponta para mudanças significativas e ações necessárias. Hoje é um dia para recalcular a rota, olhar para os seus valores e agir de forma alinhada com o que faz sentido para você. O universo te dá a chance de dar a volta por cima. Confie no seu coração e se permita guiar por ele. Não fuja das decisões que precisam ser tomadas — você tem força para resolver o que é necessário.

Signo de Leão hoje

As mudanças podem mexer com seu orgulho, mas lembre-se de que elas trazem crescimento. O céu de hoje te convida a liderar, mas com o coração. Aja com coragem, mas também com empatia, especialmente nas relações próximas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.