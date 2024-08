Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 14 de agosto

A quarta-feira pode ser delicada. O dia começa sob uma tensão entre a Lua no signo de Sagitário e Vênus no signo de Virgem. O dia pode não ser fácil para os relacionamentos. Problemas que já existem nos seus relacionamentos entram em cena, em especial, as carências ou inseguranças. E às 12:21 Marte e Júpiter se encontram no signo de Gêmeos e esse aspecto se manifesta como uma impulsividade desmedida. Pode ser que suas atitudes não correspondam exatamente ao que você pensa e provavelmente você se arrependa. Respire fundo antes de falar ou tomar qualquer medida. Tente adiar decisões importantes para um momento mais calmo. Não tente impor suas ideias e evite discussões, não se desgaste e controle seus impulsos para não se machucar.

Signo de Gêmeos hoje

Geminiano(a), você está em uma fase importante de luta pela sua independência e pela afirmação da sua identidade. É essencial que você siga com confiança nesse caminho, mas lembre-se de que a impulsividade pode ser uma armadilha. Evite se precipitar ou tomar decisões sob pressão. Avalie suas opções com calma, e permita que suas ações reflitam a verdadeira sabedoria que você carrega.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.