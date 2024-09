Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 5 de setembro

A Lua segue seu caminho por Libra, e ao se encontrar com Lilith e o Nodo Sul, você pode sentir um peso emocional envolvendo rejeição ou ressentimento nas suas relações. É um momento de reflexão profunda, onde você precisa olhar para seus vínculos com mais clareza. Suas feridas antigas podem estar influenciando seus relacionamentos, fazendo com que você se isole ou crie barreiras.



Esse trânsito pede que você tome consciência da sua independência emocional. Lembre-se: se afastar não vai curar. Isolar-se do outro ou de si mesmo apenas perpetua as mágoas. O que você precisa deixar para trás hoje é a culpa que você atribui ao outro, o ressentimento que bloqueia novas conexões.



Olhar para dentro, entender o que está por trás dessa sensação de rejeição, e deixar ir o que não faz mais sentido é o caminho. Algo precisa ser liberado para que você possa seguir em frente, mais leve, mais consciente de suas necessidades e de sua força emocional.

Signo de Capricórnio hoje

Capricorniano(a), as questões profissionais podem estar impactando suas emoções. Se você sentir que seus esforços não estão sendo reconhecidos, evite se isolar. É o momento de revisar como você se posiciona e deixar para trás padrões que bloqueiam seu crescimento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.