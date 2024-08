Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 15 de agosto

Hoje temos um grande triângulo de fogo ativado no Céu. O Sol em Leão, a Lua em Sagitário e Quíron em Áries formam um trígono perfeito e pode ser que você fique mais sensível, reagindo de forma intensa a estímulos que normalmente poderiam ser ignorados ou geridos de forma mais tranquila. A Lua vai fazer um aspecto desafiador com Netuno, despertando uma postura de vitimismo. Mas lembre-se, o mundo não está contra você. A Lua chega no signo de Capricórnio e você será incentivado(a) a examinar as estruturas da sua vida e responsabilidades, especialmente a autoresponsabilidade.

Signo de Capricórnio hoje

Capricorniano determinado, você sabe melhor do que ninguém a importância da disciplina e do trabalho árduo para alcançar metas. No entanto, às vezes, o peso do passado pode dificultar o caminho. Hoje, pode ser o momento ideal para encerrar ciclos que já não servem ao seu propósito e deixar para trás as situações desconfortáveis que têm carregado. Lembre-se de que cada fim é também um novo começo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.