Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 12 de junho

A Lua chegou no signo de Virgem. Preste atenção aos detalhes e observe o que não está mais funcionando na sua vida. Elimine os problemas. A tensão até diminui um pouco. Mas, em pleno dia dos namorados, Mercúrio, o planeta da comunicação, faz um aspecto bem tenso com Saturno. Muito cuidado com as palavras, não exija demais do outro. Evite discutir com seu par logo hoje. O dia não está para romantismo.

Signo de Capricórnio hoje

Com Mercúrio e Saturno em desacordo, uma simples conversa pode se transformar em um grande conflito. Cuidado com as palavras, especialmente no trabalho, evite fazer comentários críticos e, se ouvir algo desagradável, procure não levar para o lado pessoal.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.