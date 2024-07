Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

A novela 'No Rancho Fundo' desta segunda-feira (22) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Artur apresenta Zélia Noronha a Quinota.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta segunda-feira

Artur apresenta Zélia Noronha a Quinota. Nivalda jura que fará a cidade se voltar contra Sabá Bodó. Deodora se aproxima de Zélia. Artur recebe um convite de Zélia para um jantar a três e Quinota aceita. Quinota questiona Artur sobre seus sentimentos por Zélia. Ariosto volta para sua casa e pensa em Dona Manuela. Ariosto se declara para Zefa Leonel, mas volta atrás ao perceber que a garimpeira não está pronta para ouvi-lo.

Marcelo e Blanchette decidem mudar o visual de Seu Tico Leonel. Tia Salete consegue se libertar, mas acaba prendendo Guarda Marcôni com Floro Borromeu na cela. Marcelo e Blandina estão juntos, quando Zé Beltino bate à porta do quarto com Seu Tico Leonel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.