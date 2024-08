Nasa anuncia data para decisão sobre resgate de astronautas 'presos' no espaço

A Nasa anunciará neste sábado (24) sua decisão sobre o resgate dos astronautas Barry Wilmore, 61, e Sunita Williams, 58, que estão "presos" no espaço desde o início de junho. A dupla foi enviada à Estação Espacial Internacional (EEI) a bordo da cápsula Starliner, da Boeing, no primeiro voo tripulado da nave. Informações são da Gazeta do Povo.

A missão duraria apenas oito dias, mas já está em curso há meses. Isso porque os astronautas tiveram problemas técnicos na cápsula, como falhas nos propulsores e vazamentos de hélio.

A cápsula da Boeing foi lançada como parte de um teste considerado fundamental para que a empresa recebesse aprovação da Nasa para operar voos regulares de transporte de tripulação ao espaço.

Nasa estuda modo de resgate

No momento, a Nasa avalia se é seguro trazer Wilmore e Williams a bordo da Starliner ou se é preciso utilizar uma cápsula Crew Dragon, da SpaceX, de Elon Musk.

À imprensa estrangeira, a agência especial americana informou que a decisão sobre o retorno dos astronautas será tomada "após conclusão de uma revisão".

Recentemente, a Boeing apresentou à Nasa dados que "validam" a segurança da Starliner para trazer os astronautas de volta à Terra. Isso porque a empresa acredita que o resgate por meio de uma cápsula da empresa de Elon Musk pode ser um "risco" para a sua autorização para operar missões.

Além disso, caso a Nasa opte por utilizar a nave da SpaceX, a missão de resgate só poderia ser feita em fevereiro do próximo ano, uma vez que seria necessário uma nova missão para levar novos tripulantes para a estação espacial.