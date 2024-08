Previsão do signo de Áries para hoje, 24 de agosto

Depois de dias confusos, o sábado chega com uma energia mais produtiva. A Lua em Touro traz estabilidade e um senso de segurança que você tanto precisa. É um ótimo dia para passar com aqueles que você ama, desfrutando de momentos simples, mas valiosos. Mercúrio e Marte unem forças, permitindo que suas ideias se organizem com mais clareza. Aproveite esse momento de assertividade na comunicação para colocar em ordem suas prioridades e se preparar para os próximos dias.

Signo de Áries hoje

Hoje, a clareza mental pode finalmente chegar após dias de turbulência. Com a mente mais tranquila e desacelerada, você terá a oportunidade de organizar suas ideias e processos de maneira mais eficiente. Aproveite esse momento de calma para refletir sobre os próximos passos. Você está tendo a oportunidade de reestruturar sua vida.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.