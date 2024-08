Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela deste sábado (24)

A novela 'Cheias de Charme' deste sábado (24) vai ao ar às 14:10, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Sônia fica surpresa ao ver Otto jantando com Ivone.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' deste sábado

Sônia fica surpresa ao ver Otto jantando com Ivone. Inácio lamenta ter perdido Rosário. As Empreguetes se emocionam com os vídeos dos artistas pedindo que elas se reúnam novamente. Sidney revela que Chayene e Socorro armaram para separar as Empreguetes. Penha, Rosário e Cida fazem as pazes. Chayene acredita que precisa fazer um show em Sobradinho para que a profecia de madame Kastrup se concretize.

Gentil especula no rádio sobre o mistério que envolve Inácio e Fabian. Elano sugere que Cida publique seus diários. Gilson fica emocionado com o reencontro de Lygia e Penha. Sandro treina para sua apresentação no ‘Domingão do Faustão’. Elano conta para Cida que ela não é filha de Sarmento.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:10, na Rede Globo.