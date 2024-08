Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela deste sábado (24)

A novela 'Renascer' deste sábado (24) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Joana decide se mudar para o assentamento com os filhos.

Resumo completo de 'Renascer' deste sábado

Joana decide se mudar para o assentamento com os filhos. Bento mostra a Kika que está disposto a fazer Egídio pagar pelos seus crimes. Damião se impressiona com a coragem de Joana e contraria as ordens de Egídio. O Boi Bumbá aparece para José Inocêncio.

Damião ajuda Joana a colher tudo o que Tião plantou nas roças de Egídio. Kika e Bento libertam Tião da prisão. José Inocêncio decide voltar para casa. Inácia estranha a volta de José Inocêncio. Damião procura Tião para dar um recado.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.