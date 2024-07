CAPTEI: Fortal 2024 - Momentos Inesquecíveis do Últimos Dia da Edição 31

No domingo, 21, o Fortal 2024 encerrou sua última noite em grande estilo, com shows que fizeram o público dançar até o amanhecer.

Ivete Sangalo lançou o "Bloco Se Lança" com um repertório nostálgico e cheio de surpresas, enquanto o "Bloco Brahma" trouxe Felipe Pezzoni comandando a folia ao lado de Tomate e Tuca Fernandes.

Legenda: Bell Marques Foto: LC Moreira

Bell Marques também agitou a multidão com seu carisma no Siriguella, enquanto no Camarote Mucuripe o público se despediu ao som de Dennis, Xandy Harmonia e o pagodeiro Belo, que se apresentava pela primeira vez no evento. No Palco Arena, Pedro Padilha & PVzin e Verão S/A animaram os foliões, com o DJ Kadu Justa garantindo a trilha sonora perfeita para a festa.

Legenda: Fortal 2024 Foto: LC Moreira

O Fortal 2024 definitivamente deixou saudades e fica marcado na memória de todos que participaram desse grande evento. Até 2025!

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

