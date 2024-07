Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

A novela 'Renascer' desta segunda-feira (22) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Tião é detido pelos policiais.

Resumo completo de 'Renascer' desta segunda-feira

Tião é detido pelos policiais. Delegado Nórcia estranha Tião ter o diabinho de José Inocêncio. Ele explica que foi um presente, mas é levado pelos policiais. Iolanda abre as portas da casa que era de Jacutinga para o povo entrar. Buba está decidida a ajudar Humberto a tratar de seus problemas de saúde, e providencia a transferência do pai para o Rio com a ajuda de Augusto. Sandra diz a João Pedro que precisa superar sua dor sozinha.

Iolanda conta a Sandra que viu João Pedro e Mariana conversando na venda de Norberto. Eriberto não gosta de saber que Kika foi para a fazenda de José Inocêncio. Joana desconfia de que Tião possa ter atirado em Egídio em troca do capetinha. Damião percebe o jeito estranho como Ritinha trata Kika. Zinha revela a José Inocêncio sobre a prisão de Tião Galinha.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.