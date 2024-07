Web aponta semelhança entre episódio de 'Os Simpsons' e possível candidatura de Kamala Harris

Após o presidente Joe Biden anunciar que desistiu de concorrer à reeleição, nesse domingo (21), e o nome da vice Kamala Harris ser sugerido como substituto do político, internautas começaram a relacionar o fato a um episódio antigo de "Os Simpsons".

Na 11ª temporada da série, Lisa Simpson se torna a primeira mulher a assumir a presidência do País. Na cena, a personagem usa um traje roxo, semelhante ao vestido pela favorita a se candidatar pelo Partido Democrata na posse de Biden, em 2020. O episódio, chamado "Bart to the Future", foi ao ar em 2000.

Recentemente, outro capítulo do desenho foi retirado da programação da Channel 4, tradicional emissora do Reino Unido, devido às semelhanças com o atentado sofrido pelo ex-presidente americano Donald Trump, em 13 de julho.

Segundo informações da revista Quem, o episódio — intitulado "Lisa, a Iconoclasta" — estava programado para ir ao ar no último dia 14, e mostra um policial em um telhado mirando na filha de Homer enquanto ela está no pódio em um comício, semelhante ao comício do qual Trump participava na ocasião.

"Lisa descobre que o fundador de Springfield era um pirata assassino que tentou assassinar George Washington e decide que seus concidadãos devem saber a verdade", diz uma descrição do capítulo.

Apesar das semelhanças do caso, a animação foi alvo de uma notícia falsa sobre ter "previsto" o fato. Uma imagem de Trump deitado em um caixão passou a circular nas redes sociais, mas a imagem é falsa, segundo o site de verificação de fatos Snopes.

Esse frame teria aparecido pela primeira vez nas redes sociais em 2017, mas o levantamento feito pelo site confirmou que o momento nunca fez parte de qualquer episódio da animação.