Rússia intercepta bombardeios nucleares dos EUA no Ártico; entenda

A Rússia anunciou, nesse domingo (21), que enviou aviões de combate para evitar que dois bombardeiros dos Estados Unidos cruzassem a sua fronteira no Mar de Barents, no Ártico. De acordo com o Ministério da Defesa russo, os caças pretendiam interceptar um "alvo aéreo que se aproximasse da fronteira estatal da Federação Russa".

"As tripulações dos caças russos identificaram o alvo aéreo como dois bombardeiros estratégicos B-52H da Força Aérea dos EUA", disse. Esse tipo de bombardeio é capaz de lançar ataques nucleares.

"Quando os caças russos se aproximaram, os bombardeiros estratégicos dos EUA corrigiram o seu curso de voo, afastando-se e depois desviando-se da fronteira estatal russa", acrescentou o ministério.

O Exército dos EUA realiza regularmente voos sobre águas internacionais, operações que afirmam serem conduzidas em espaço aéreo neutro e conforme o direito internacional. Mas, nos últimos meses, a Rússia respondeu de forma mais agressiva a este tipo de manobra.

Em junho, chegou a alertar que os voos de drones americanos sobre o Mar Negro corriam o risco de conduzir a um confronto militar "direto".