Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta segunda-feira

Kátia explica a Vera que quis que Rodriguez a pegasse com outro homem para acabar de vez com o relacionamento deles. Vera admira a atitude de Kátia. Serena vê de longe Rafael e Cristina juntos e fica arrasada. Hélio consola Serena e diz que espera que ela consiga amar outro homem nessa vida e que, de preferência, seja ele. Cristina conta a Agnes e Adelaide que está esperando um filho de Rafael. Agnes fica angustiada ao pensar que Cristina vai tomar o lugar de Luna. Rodriguez demite Gumercindo e Kátia do clube. Xavier diz a Guto que Cristina o está enganando quando promete fugir com ele depois de se casar. O dono da pensão descobre que Divina engoliu o contrato que provava a compra da casa. Dalila diz que precisa conversar com Raul. Filó ouve tudo e pergunta a Dalila qual a ligação dela com Raul. Vera pede a Eduardo para deixar Alexandra se consultar com Julian. Vitório fica furioso quando Olívia diz que não pode haver mais nada entre eles. Cristina diz a Guto que está grávida de Rafael e vai ficar com ele para sempre. Guto promete se vingar dela. Serena deixa claro para Rafael que está indignada por ele ter se envolvido com Cristina. Rafael garante a Serena que se envolveu com Cristina sem querer. Guto avisa Cristina que vai se vingar, caso ela o descarte. Cristina garante a Guto que só está esperando para ter direito ao dinheiro de Rafael antes de fugir com ele. Serena perdoa Rafael, mas diz que o filho dele com Cristina vai separá-los para sempre. Cristina pede a Ivan que a ajude a descobrir quem a está espionando. Ciro revela a Agnes sua verdadeira identidade: é um detetive contratado por Rafael para investigar a morte de Luna. Raul explica ao dono da casa que não tem uma cópia do contrato de venda da pensão. O dono fala para Raul que se quiser a casa, terá que comprá-la novamente. Clarice vê nas cartas que um jovem que acabou de chegar na pensão vai comprar a casa para Divina. Rafael quer ter certeza de que Cristina não mentiu para ele antes de casar-se com ela. Raul tenta tirar o restaurante de Olívia. Carlito conta para Raul que Olívia está namorando Vitório. Kátia vai morar com Elias. Alexandra afirma para Cristina que vendeu sua alma para conseguir o que quer. Cristina sente um arrepio ao se lembrar que disse que seria capaz de dar sua alma ao diabo se conseguisse Rafael. Serena acha que a voz que Alexandra ouve fala a verdade. Ciro dá dinheiro a Xavier para que ele o ajude a entrar novamente no quarto de Guto. Ivan vê Ciro conversando com Xavier e depois entrando na casa de Rafael. Vitório se declara para Olívia e diz que quer se casar com ela. Olívia fala para Vitório que também o ama. Raul descobre que só terá direito ao restaurante de Olívia se reatar o casamento com ela. Ivan conta para Débora que é Ciro quem está espionando Cristina. Eduardo concorda em deixar que Alexandra se consulte com Julian.

Olívia garante a Vitório que vai dizer a Mirella e Carlito que o ama. Ciro revista o quarto de Guto. Débora pede a Ivan que tire Ciro do caminho e dê um jeito de incriminar Guto. Vitório fala para Divina que vai se casar com Olívia. Raul diz a Olívia que quer voltar a ser seu marido. Rafael pede para Eduardo descobrir se Cristina está mesmo grávida. Serena diz para Hélio que vai esquecer Rafael. Eurico avisa Zulmira que Ivan é apaixonado por Cristina e é capaz de fazer qualquer coisa que ela peça. Cristina agradece Ivan por tudo que tem feito por ela, deixando-o encantado. Débora faz uma denúncia anônima para a polícia dizendo que houve um crime no quarto de Guto. Olívia expulsa Raul de sua casa. Dalila fica pasma ao saber que Raul quer voltar para Olívia. Alexandra diz a Julian que não vai deixar que ele a afaste da voz que fala com ela. Raul decide ir embora por enquanto, mas afirma para Olívia que vai lutar por seus direitos. Guto encontra Ciro ferido. Dalila confessa para Roberval que ainda tinha esperanças de que Raul ficasse com ela. Olívia e Vitório decidem enfrentar tudo e todos para ficarem juntos. Alexandra explica a Julian que a voz que ouve lhe diz a verdade, mas também manda que ela faça coisas ruins. Abílio explica para Olívia que Raul tem direito à metade do restaurante, pois legalmente ainda é seu marido. Rafael exige que Cristina se consulte com Eduardo. Os policiais veem Guto ao lado de Ciro e o prendem. Abílio fala para Olívia que ela pode perder a guarda de seus filhos se não aceitar Raul de volta. Alexandra manda Julian se afastar. Julian diz a Eduardo que o problema de Alexandra parece ser espiritual e pede permissão para continuar o tratamento. Vitório garante a Olívia que vai dar um jeito em Raul. Dalila não coloca o lençol para separar seu lado da cama mas, magoado, Roberval, coloca. O advogado de Raul diz que o juiz ficará contra Olívia quando souber que ela não o aceitou de volta. Guto pede ao delegado para chamar Cristina, mas ele se recusa. Débora conta a Cristina quais são os sintomas da gravidez para que ela convença Eduardo. Dalila diz a Raul que não suporta mais sua situação. Vitório ouve e pergunta o que quis dizer. Rafael vai visitar Ciro no hospital. Julian se prepara para hipnotizar Serena e diz que ela vai voltar ainda mais no passado dessa vez. Julian hipnotiza Serena. Serena se vê dançando no ateliê de Luna. Cristina fala para Eduardo o que está sentindo. Eduardo pede que Cristina faça um exame de laboratório em São Paulo para ter certeza absoluta da gravidez. Rafael descobre que Ciro está fora de perigo. Dalila afirma para Vitório que estava apenas pedindo um aumento a Raul. Elias fala para Kátia que ela deveria dar uma chance a Crispim, pois ele gosta dela de verdade. Vitório exige que Raul deixe Olívia em paz. Serena se vê criança nos braços de Agnes e vê um menininho que tem certeza que é seu irmão.

Raul e Vitório discutem. Rafael exige que parem. Olívia não assume o namoro com Vitório na frente de Raul. O cozinheiro fica furioso. Dalila diz a Raul que nunca mais quer saber dele. Ela abraça Roberval e agradece por tudo que tem feito por ela. Julian pergunta a Rafael se Luna tinha um irmão e ele afirma que não. Agnes ouve e começa a chorar. Guto fala para Cristina que vai contar tudo o que sabe se não ajudá-lo a sair da cadeia. Cristina garante a Guto que vai ajudá-lo. Guto finge acreditar. Agnes fala para Julian que Luna teve um irmão que morreu ainda pequeno. Julian diz que isso prova que Serena é mesmo Luna, mas Agnes ainda não está convencida. Rafael se entusiasma e pede que Julian continue com as sessões. Agnes pergunta a Adelaide se ela contou a Serena sobre seu filho e ela nega. Cristina fala para Débora que não tem dinheiro para pagar um advogado para Guto. Débora sugere que Cristina prometa pagar depois que se casar. Ciro acorda e diz que precisa falar com Rafael. Eduardo diz a Rafael que, após os exames, acredita que Cristina esteja mesmo grávida. Terezinha exige que Dalila lhe dê um vestido, ameaçando contar que seu filho é de Raul. Roberval manda Terezinha se afastar de Dalila, deixando-a furiosa. Vitório e Olívia fazem as pazes. Olívia fala para Vitório que eles precisam descobrir algum deslize de Raul para usar contra ele. Kátia percebe que Ritinha está com febre. Serena pede que Agnes lhe dê um abraço. Agnes não se move. Serena diz a Agnes que sabe por que seu coração está fechado.Agnes confessa para Serena que se sente culpada pela morte do filho. Serena tenta abraçar Agnes, mas ela a repele e continua não acreditando que ela é a reencarnação de Luna. Adelaide e Rafael afirmam para Agnes que não contaram a Serena que Luna tinha um irmão. Roberval mostra a Dalila a medalhinha que estava usando quando foi abandonado no orfanato e diz que quer dá-la ao seu bebê. Débora e Cristina planejam separar Felipe de Mirella. Ritinha continua doente e Kátia não sabe como vai pagar pelo tratamento. Raul diz a Olívia que vai assumir o comando do restaurante, mas ela afirma que jamais permitirá. Terezinha exige que Raul lhe dê um vestido para não contar que ele é o pai do filho de Dalila. Madalena fala para Olívia que Raul pagou um vestido para Terezinha. Cristina contrata um advogado para fingir que está se empenhando em tirar Guto da cadeia. Rafael pergunta a Guto o que há entre ele e Cristina. Rafael quer saber se Guto teve encontros com Cristina depois que saiu da cadeia. Agnes fala para Serena que acreditará que ela é mesmo a sua filha se ela se lembrar de um segredo que existia entre as duas. Guto não fala sobre sua relação com Cristina para Rafael. Olívia fica furiosa com Terezinha. Mirella avisa Olívia que ela não pode demonstrar sua raiva, ou Raul perceberá que sabe seu segredo.

Kátia pede a Raul o dinheiro de que precisa para o tratamento de Ritinha. Cristina fala para Kátia que só terá o dinheiro se ajudá-la a separar Mirella de Felipe. Kátia, mesmo se sentindo culpada, concorda. Julian hipnotiza Serena e ela se lembra de um homem maltratando Luna. Serena afirma para Julian que tem certeza de que aquela lembrança tem a ver com Agnes. Ciro tenta falar para Agnes algo sobre Cristina. Olívia pergunta a Terezinha se ela está envolvida com Raul. Agnes conta para Rafael que Ciro tem algo sobre Cristina para lhe dizer. Terezinha revela a Olívia que o filho que Dalila está esperando é de Raul. Guto conta para Cristina que Rafael o procurou. Cristina garante a Guto que o ama, que vai tirá-lo da prisão e pede que não conte nada a Rafael. Divina fica estupefata ao saber do namoro entre Dalila e Raul. Olívia fica furiosa e Roberval defende Dalila. Eduardo permite que Julian trate Alexandra. Julian avisa Eduardo que Alexandra ficará ainda mais agressiva no início do tratamento, pois a voz que fala com ela a perturbará. Débora garante a Cristina que vai dar um jeito em Guto quando ele sair da cadeia. Rafael pergunta a Ciro se foi Cristina quem mandou Guto dar um beijo em Serena. Ciro indica que sim com as mãos, mas Rafael não vê, pois é retirado do quarto pela enfermeira. Alexandra empurra Nair, que bate a cabeça. Roberval explica que se casou com Dalila mesmo sabendo que ela estava grávida de outro porque a ama. Todos ficam emocionados. Crispim vê Jorge e Mirna juntos. Osvaldo, Vitório e Hélio vão tomar satisfações com Raul. Cristina tenta se aproximar de Rafael que em vez de vê-la, enxerga Serena e por isso lhe sorri. Rafael confessa para Cristina que ainda ama Serena. Vitório, Hélio e Osvaldo, ajudados por Olívia, dão uma lição em Raul. Dalila pede demissão da loja de flores. Cristina pergunta a Débora se não deveria ter ficado com um homem mais pobre do que Rafael, mas que a amasse. Débora convence Cristina de que ela está fazendo a coisa certa. Julian olha nos olhos de Alexandra e pergunta quem está lá. Alexandra desmaia. Crispim joga Jorge no chiqueiro, mas ele o puxa para dentro também. Dalila fala para Roberval que acha que Raul está roubando a loja de Rafael, mas não sabe se deve contar. Olívia garante a Vitório que Raul não conseguirá roubar o restaurante quando o juiz souber que namorou Dalila. Raul fala para seu advogado que quer acusar Olívia de armar um escândalo contra ele. Crispim permite que Jorge namore Mirna, contanto que seja sob sua supervisão. Adelaide pergunta a Agnes se ela gosta de Ciro. Agnes afirma que tem seus motivos para não querer se envolver com homem algum. Rafael vê a imagem de Luna no ateliê. A imagem se transforma em Serena, deixando Rafael emocionado.

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:15, na Rede Globo.