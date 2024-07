Olimpíadas Paris 2024: veja agenda de jogos do Brasil no vôlei masculino e feminino

Esperança de medalha nas Olimpíadas de Paris 2024, o vôlei brasileiro começa a disputa no dia 27 de julho, com o time masculino. Dois dias depois será a vez da equipe feminina estrear na competição. Doze equipes em cada naipe vão brigar por medalha na Arena Paris Sul. Confira agenda de jogos na fase de grupos.

Bicampeã olímpica, a seleção feminina, comandada por Zé Roberto, vem de uma prata em Tóquio 2020 e vai em busca do lugar mais alto do pódio. Na fase de grupos vão duelar contra Quênia, Japão e Polônia.

Sob comando de Bernardinho, a seleção masculina terá pela frente um grupo difícil. Os brasileiros vão encarar Itália, Polônia e Egito na fase inicial. O grupo vai brigar pelo quarto ouro em Jogos Olímpicos. Na última edição da competição, a equipe terminou na quarta colocação.

FASE DE GRUPOS - VÔLEI MASCULINO

Grupo B

27 de julho

12h - Itália x Brasil

31 de julho

04h - Polônia x Brasil

2 de agosto

08h - Brasil x Egito

Legenda: A Seleção Brasileira é a 6ª colocada no ranking mundial Foto: © Divulgação/Volleyball World

FASE DE GRUPOS - VÔLEI FEMININO

Grupo B

29 de julho

08h - Brasil x Quênia

1º de agosto

08h - Brasil x Japão

4 de agosto

16h - Brasil x Polônia

As quartas de final do vôlei masculino serão realizadas no dia 5 de agosto. Já as do feminino vão ocorrer no dia seguinte. As disputas das semifinais serão dias 7 e 8, respectivamente. As finais serão nos dias 10 e 11 do mesmo mês.