Sócio de Nego Di é preso suspeito de estelionato em loja virtual no RS

Anderson Boneti, um sócio do influenciador Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (22), em Bombinhas, no Rio Grande do Sul.

A justiça do RS havia expedido um mandado de prisão contra Boneti em 14 de julho, durante a mesma operação que resultou na prisão de Nego Di. Anderson será transferido para Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Então foragido, o homem é investigado por estelionato em uma loja virtual que supostamente vendia produtos nunca entregues aos compradores.

A sociedade entre os dois seria na empresa "Tadizueira" que operou, entre 18 de março e 26 de julho de 2022, quando a justiça retirou a página do ar.

Nego Di divulgava os produtos em suas redes sociais, desde ar-condicionados até TVs, muitos deles com preços bem abaixo do valor de mercado. Um televisor de 65 polegadas custava 2,1 mil reais no site. No entanto, os itens nunca chegavam aos consumidores.

O homem já foi preso por estelionato, em 2022, na Paraíba, onde foi processado por sócios de uma empresa de rastreamento veicular com sede em Guarabira.

Relembre prisão de Nego Di

O influenciador Dilson Alves da Silva Neto, foi preso em 14 de julho, na praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis, Santa Catarina. O homem é investigado pelo Ministério Público por suspeita de lavagem de dinheiro.

No entanto, a prisão preventiva de Dilson aconteceu por outro motivo. Nego Di é suspeito de estelionato através da loja virtual "Tadizuera". Segundo as investigações policiais, ele teria lesado cerca de 370 pessoas através da venda de produtos que nunca foram entregues.

Ainda conforme a Polícia Civil, durante o ano de 2022 as movimentações nas contas bancárias do influencer passam de 5 milhões de reais. É estimado que o prejuízo dos 370 clientes prejudicados seja de R$ 330 mil, o que levanta a hipótese do número de vítimas do esquema criminoso ser bem maior, devido às movimentações milionárias encontradas nos dados bancários.

Dilson se encontra preso preventivamente na Penitenciária Estadual de Canoas, no RS. O influenciador é suspeito de estelionato e lavagem de dinheiro.