Enquete A Fazenda: parcial atualizada aponta favorito do público para virar fazendeiro da semana

O peão Yuri Bonotto é o favorito entre os leitores do Diário do Nordeste para virar o fazendeiro da semana, nesta quarta-feira (27), em “A Fazenda 16”, conforme aponta a parcial atualizada da enquete do DN. O participante contabiliza 43% dos votos.

Já Luana Targinno e Juninho Bill registraram, respectivamente, 28,9% e 28,1% da preferência do público. No total, o levantamento teve 5.074 votos até o início desta noite.

Legenda: Enquete não interfere no resultado oficial do programa Foto: Reprodução

A Prova do Fazendeiro será realizada na noite desta quarta-feira (27), na tela da Record TV, a partir das 22h30. Quem vencer a dinâmica se livrará de participar da próxima roça do reality show e ainda sobe para a sede com os poderes do fazendeiro.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA

A dinâmica começou com Albert, que venceu a Prova de Fogo e teve que escolher entre o Poder Branco e o Laranja. Ele optou pelo primeiro e decidiu dar o segundo para o Flor. Com isso, a peoa pode escolher um tipo de imunidade, optando por se livrar da votação 'Cara a Cara' – indicação do Fazendeiro e ‘Resta Um’ eram as outras opções que ela tinha.

Na sequência, foi a vez do fazendeiro Gui indicar alguém para a roça. Ele optou por mandar Juninho para a berlinda. Após a decisão, foi a vez de os peões votarem entre si.

Mais votada, Luana ocupou o segundo banco da zona de eliminação. Como recebeu o maior número de votos, ela pôde puxar alguém da baia. Então, a peoa escolheu Fernando para a berlinda.

Na dinâmica do Resta Um, Yuri foi o último e fechou a formação da roça preliminar. Em seguida, Yuri pôde vetar alguém da Prova do Fazendeiro. Ele optou por vetar Fernando, que já está na zona de eliminação.