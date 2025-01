Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 1 de janeiro

2025 chegou. E desejo fortemente que você continue insistindo, teimando, honrando seu projeto, respeitando seus planos e sonhos. Não é apenas sobre um novo número no calendário, mas sobre uma oportunidade única de reescrever a sua história. A Lua continua em Capricórnio e se aproxima de Plutão, trazendo aquela energia transformadora logo no início do ano. É tempo de reestruturação, de se reerguer e de dar forma ao que antes parecia impossível.



Hoje, a Lua forma um sextil com Netuno, e uma onda de sensibilidade pode inundar seu coração. Esse é o momento perfeito para se reconectar com você e com o seu Sol interior.



Levante-se.

Vivencie novamente a maravilha de renascer, sempre. Faça uma prece, medite, eleve seu pensamento. Imagine um raio multicolorido atravessando seu corpo, aquecendo seus sonhos. Olhe para o Sol com confiança e se empenhe em atingir seus objetivos.



2025 promete, mas a promessa só se cumpre quando você se move. E Marte em Leão pede que esse movimento seja seguindo seus desejos, seu coração. Que este novo ciclo te inspire a seguir adiante, com coragem e amor.

Signo de Capricórnio hoje

Capricorniano, em 2025 construa o futuro com paciência.

Seu brilho se revela no esforço diário. Cada passo, por menor que pareça, pavimenta o caminho para seus sonhos. A luz de Capricórnio nasce da constância e do compromisso com sua própria evolução.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.