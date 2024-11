Previsão do signo de Câncer para hoje, 9 de novembro

É Lua Crescente no signo de Aquário. Nessa lunação de Escorpião, sementes foram plantadas entre os dias 1 e 8 de novembro. E aí, quais foram suas intenções para este ciclo? Talvez elas ainda estejam um pouco nebulosas, mas, mesmo assim, algo já foi iniciado. Agora é a hora de arregaçar as mangas e dar forma aos planos idealizados, com uma visão de futuro que pede inovação e coragem.



Aquário, o visionário, o signo da liberdade, chega como um convite para romper barreiras e construir algo novo. Assim como a semente que rompe a terra para crescer, somos chamados a olhar para o que precisa de renovação em nós mesmos. Talvez haja medos, inseguranças ou antigas dores que precisam ser reformuladas e vistas sob uma nova perspectiva. Aquário traz o impulso de libertação e ressignificação, uma revolução que começa no íntimo e se reflete em nossas ações.



Use essa energia para construir um caminho que faça sentido para você, um caminho onde você possa expressar seu verdadeiro ser e deixar para trás o que já não ressoa com o seu coração. O que precisa de mudança em sua vida? Onde você ainda se sente preso ou inseguro? É tempo de reforma interna, uma reforma profunda.

Signo de Câncer hoje

Para crescer, será necessário liberar alguns medos e resistências. Aquário pede uma renovação emocional. Seja honesto consigo mesmo sobre suas inseguranças e abra-se para novas maneiras de encarar o mundo e as relações.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.