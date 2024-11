Previsão do signo de Câncer para hoje, 30 de novembro

O sábado traz a energia de recomeço e expansão. A Lua ingressa em Sagitário, cheia de otimismo, e se prepara para o encontro com o Sol, marcando o início de uma nova jornada com a Lua Nova que vai acontecer domingo, dia 02. Porém, antes disso, ela interage com Plutão, que desafia você a olhar para o que ainda te prende.



Quais correntes precisam ser quebradas? O que ainda te limita ou impede de seguir suas ideias? É o momento de se questionar: "Para onde eu realmente quero ir?" Decisões importantes podem surgir, mas é essencial saber o que deseja e estar disposto a abandonar velhos medos e padrões. Permita que essa energia de libertação abra caminhos para algo maior. Afinal, cada passo dado em direção ao que você acredita é um ato de coragem.

Signo de Câncer hoje

Sua rotina pede renovação e mudança. Existe algo que você faz no automático e que já não faz sentido? A energia de hoje te ajuda a reorganizar o dia a dia com foco no que traz bem-estar e crescimento. Pequenas mudanças podem ter grande impacto.

