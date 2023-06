Previsão do signo de Câncer para hoje, 22 de junho

Signo de Câncer hoje

O Sol nasce já no domínio de Câncer - ontem, por volta das 11h57, o astro-rei cruzou a fronteira de Gêmeos e passou a iluminar o signo do lar, da maternidade e da memória. Isso também marca, aqui no hemisfério sul, o início do inverno. É comum sentir vontade de ficar mais tempo em casa, curtindo o aconchego e o descanso. Câncer fala muito do fluxo de doar e receber, portanto, cuidar e ser cuidado pelas pessoas que amamos é algo que aquecerá nossos corações, trazendo felicidade próspera. Ângulos harmoniosos que o Sol faz com Saturno, Júpiter e Plutão conferem a força necessária para criar mudanças concretas, em especial no âmbito profissional. A Lua faz conjunção com Vênus e Marte em Leão, favorecendo os sentimentos de bem-estar e autoconfiança. Me siga no Instagram (@brendanorin) e tenha um ótimo dia!Com a entrada do Sol em seu signo, você sente suas forças voltarem ao devido lugar. Ao longo dos dias, sentirá vitalidade, alegria e disposição. Sua saúde também tende a melhorar bastante, como se os raios do sol injetassem nova vida em suas veias. Verá que as coisas passarão a simplesmente “dar certo”, pois o sucesso e a luz estão a seu lado. Aliado a isso, a Lua faz excelentes aspectos com Mercúrio, Marte, Vênus e Lilith - hoje o dia pede por aventura, novidades no amor. Tente vivenciar suas fantasias, expor o que sente e partir para a conquista.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.