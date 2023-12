Previsão do signo de Áries para hoje, 2 de dezembro

Depois de uma semana confusa, o sábado chega com um aspecto super favorável. Sabe aquele sopro de leveza diante de um cenário denso? É a conexão entre Mercúrio e Saturno. Essa dupla vai unir forças e te ajudar a organizar essa bagunça mental provocada por uma lua cheia no signo de gêmeos. Num clima de urgências, sua mente foi e voltou várias vezes numa velocidade assustadora, mas agora Saturno chega trazendo precisão e organização das ideias e interações. Aproveite o sábado para fazer seu planejamento, negociar e falar o que pretende, pois é possível que você alcance seus objetivos por meio do diálogo franco e direto.

Áries

Ouça mais e fale com precisão. Hoje o dia é perfeito para oficializar, regulamentar ou lançar um novo produto ou serviço. Fale sobre você, sua metas, expresse o que você faz para o mundo. O outro vai compreender suas intenções.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.