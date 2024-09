Previsão do signo de Áries para hoje, 18 de setembro

Amanhecemos com a Lua em Peixes, em conjunção com Netuno, nos convidando a abraçar o desconhecido e a nos conectar com o que vai além do plano material. Não adianta focar apenas nas tarefas práticas do dia a dia, se você não está nutrindo sua alma. Este é um lembrete de que o sentido profundo da vida é tão importante quanto o trabalho e as responsabilidades. Se você tem sentido que algo está faltando, é hora de dar atenção ao seu lado espiritual e intuitivo. Deixe-se guiar por sua sensibilidade e escute sua intuição. O sextil da Lua com Urano nos incentiva a buscar novas formas de se conectar com o que faz sentido, a abrir espaço para mudanças e não ter medo do incerto ou inesperado.



Mas logo cedo a Lua ingressa em Áries, trazendo uma energia de ação e impulso. É um convite para tomar decisões com coragem, mas com cuidado. No final do dia, a Lua forma uma quadratura com Marte, o que pode despertar reações impulsivas. Evite ser reativo demais e tenha paciência em situações desafiadoras. Não se deixe levar pela irritação ou pressa. Aproveite o dia para encontrar um equilíbrio entre agir com propósito e permitir que o invisível te guie. Respire fundo e lembre-se: a verdadeira transformação acontece quando unimos o mundo prático ao espiritual.

Signo de Áries hoje

Hoje começa com uma energia mais introspectiva. Mesmo que você prefira a ação, é importante pausar e se reconectar com seu lado espiritual. Ao longo do dia, a Lua entra no seu signo, trazendo força e impulso, mas cuidado com a quadratura com Marte à noite: evite reações explosivas e impulsivas. Aja com consciência.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.