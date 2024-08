Previsão do signo de Áries para hoje, 14 de agosto

A quarta-feira pode ser delicada. O dia começa sob uma tensão entre a Lua no signo de Sagitário e Vênus no signo de Virgem. O dia pode não ser fácil para os relacionamentos. Problemas que já existem nos seus relacionamentos entram em cena, em especial, as carências ou inseguranças. E às 12:21 Marte e Júpiter se encontram no signo de Gêmeos e esse aspecto se manifesta como uma impulsividade desmedida. Pode ser que suas atitudes não correspondam exatamente ao que você pensa e provavelmente você se arrependa. Respire fundo antes de falar ou tomar qualquer medida. Tente adiar decisões importantes para um momento mais calmo. Não tente impor suas ideias e evite discussões, não se desgaste e controle seus impulsos para não se machucar.

Signo de Áries hoje

Use suas palavras com cautela para evitar conflitos, ariano(a). Lembre-se de que dentro de você reside uma força incrível, capaz de transformar qualquer desafio em uma oportunidade. Situações difíceis podem surgir, mas com sabedoria, você pode contornar bem os obstáculos. Eu sei que é difícil, mas exercite a paciência.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.