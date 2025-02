Previsão do signo de Áries para hoje, 1 de fevereiro

Fevereiro chega trazendo um sopro de renovação e, para começar este novo mês, o sábado desponta com uma combinação astrológica profunda e transformadora. A Lua encontra Saturno em Peixes, ambos em conjunção, enquanto a Lua forma um trígono com Vênus, que por sua vez abraça Netuno no mesmo signo de Peixes. Para completar, a Lua ainda “conversa” com os nodos lunares, ativando nosso eixo de destino e propósito de vida.



Esse encontro planetário é um convite para olhar além do físico, do material e do racional. É um dia para despertar a sensibilidade e perceber que muito do que buscamos como respostas está nos reinos sutis, espirituais e emocionais. As influências em Peixes trazem a energia da empatia, do sonho e do que não tem forma definida, pedindo acolhimento e entrega ao que não pode ser controlado.



A presença de Saturno neste cenário fala de responsabilidade, mas também lembra que é preciso construir bases sólidas, mesmo em meio aos assuntos mais intangíveis. Não se trata de fugir da realidade, mas de reconhecer que a realidade visível é apenas uma parte de quem somos. Vênus e Netuno em conjunção convidam ao amor incondicional, à compaixão e à inspiração artística ou espiritual. A Lua em aspecto harmonioso com esses planetas potencializa a criatividade, a sensibilidade e o desejo de transcender limites.



A conversa da Lua com os nodos lunares faz você refletir sobre o seu caminho de vida. Pode surgir a pergunta: “Qual é o meu propósito e como posso honrá-lo hoje?” Se permitir sentir, sem exigir respostas racionais imediatas, já é meio caminho andado para as percepções que tanto procura.



Dicas para o dia:

Momentos de interiorização: Meditar, escrever ou simplesmente contemplar a natureza.

Conexão com a arte e a espiritualidade: Tudo que envolva música, dança, cinema, poesia ou rituais de bem-estar pode ampliar sua sensibilidade e alimentar o coração.

Praticar a compaixão: Com tanta energia em Peixes, é um ótimo momento para exercitar empatia, perdoar mágoas antigas e expressar afeto.

Pergunte-se quem você é além da matéria, pois vai muito além do que podemos ver ou tocar.

Este sábado tem tudo para ser um portal de expansão de consciência. Acolha as inspirações que chegam, permita-se fluir e lembre-se de que as respostas muitas vezes aparecem quando abandonamos a necessidade de ter todas as certezas.

Signo de Áries hoje

O dia pede recolhimento e reflexão profunda. É um bom momento para se libertar de velhas amarras, entregar-se à meditação ou a práticas de autocuidado mais sutis. Procure enxergar o que está por trás de cada sensação e confie nas mensagens intuitivas que podem trazer grandes respostas para questões pessoais.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.