Filho de Zé Felipe e Virgínia Fonseca recebe alta de hospital

A influenciadora digital Virgínia Fonseca contou nas redes sociais, nessa quarta-feira (5), que o filho caçula, José Leonardo, fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe, recebeu alta. O bebê, que ainda não tem 1 ano, havia sido hospitalizado após diagnóstico de bronquiolite.

Veja também Zoeira 'Não esperava essa porcentagem', diz Camilla após sair do BBB 25 com 94,67% da média de votos

“Quando cheguei no hospital, eu só queria chorar, morrer, me via em um beco sem saída e sem saber o que fazer, preocupada, tensa. As coisas fugiram do meu controle e eu ainda não sei lidar com isso. Estou na terapia e se Deus quiser logo, logo vou conseguir Até então, na minha cabeça, ele iria ficar dois dias internado, com antibiótico na veia e só. Quando recebi a notícia de que precisaria de tratamento intensivo, meu mundo caiu mais uma vez. Fizemos de tudo para a melhora do José. Eu, tia Vil e todos os profissionais excelentes do hospital Jutta Pediátrico. Eu só tenho que agradecer por todo cuidado, atenção, serei eternamente grata por cuidarem do meu filho como se fossem seus”, disse ela, em parte de postagem no Instagram.

Nos comentários, famosos celebraram a alta do bebê. “Glória a Deus! Muita saúde para o José… Você é muito abençoado, pequeno”, escreveu a influenciadora Gabi Brandt. “Graças a Deus”, publicou a humorista Dani Calabresa. “Glória a Deus”, publicou a decoradora Andréa Guimarães.