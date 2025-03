Após separação, Daniela Fagundes expõe traição de Roberto Setúbal

A influenciadora digital Daniela Fagundes expôs nas redes sociais, na terça-feira (4), que o motivo da separação do milionário Roberto Setúbal, herdeiro do banco Itaú, foi traição.

Em postagem no Instagram, Daniela chamou Roberto de "nojento e pornográfico" e contou que ele a traiu com garotas de programa.

“O verdadeiro Roberto Setúbal! Todos estão me perguntando por que meu casamento acabou e hoje eu vou contar a verdade! Eu me separei porque eu era casada com esse homem nojento, pornográfico, que me traiu com duas prostitutas, que me traiu com uma Michele que vende arte na Dan Galeria e era casada há 20 anos e com um filho pequeno”, escreveu no Instagram.

Logo depois, em outra publicação, Daniela apareceu chorando e revelou que vem recebendo ligações de um homem, que se diz ser marido da amante de Roberto Setúbal.

Segundo ela, ele estaria ameaçando vingar a traição, mas que quem pagaria seria a filha do ex-casal, uma bebê de apenas 1 ano. Ambas as postagens foram apagadas nesta quarta-feira (5).

Atualmente, Daniela atua como influenciadora digital e possui mais de 100 mil seguidores no Instagram. Além disso, ela é empresária, fundadora da marca de moda feminina D-Gaia. Ela e Roberto foram casados por 4 anos. A separação aconteceu no início de 2025.